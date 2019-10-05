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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Yılmaz Dalgalı (29) idaresindeki 34 GV 6084 plakalı otomobil bariyere çarptı.Otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı...

Genel 05.10.2019, 23:16
Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yılmaz Dalgalı (29) idaresindeki 34 GV 6084 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#1 Yaralı #trafik kazası
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