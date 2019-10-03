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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
- Gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı
Genel 03.10.2019, 21:38
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 11 kişinin yakalanması için Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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