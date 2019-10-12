Kocaeli'de zimmet davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir lastik fabrikasında 6,8 milyon liradan fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla biri tutuklu 4 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Yusuf Türk ve tutuksuz sanık H.A. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar F.K. ve T.Ş. ise duruşmaya katılmadı.

Bilirkişi raporunu okuyan mahkeme heyeti başkanı, taraflardan rapora bir diyeceklerinin olup olmadığını sordu.

Fabrikanın avukatları Hamdi Tolga Danışman ve Zaman Özer, bilirkişi raporunun, dosya kapsamı ve sanık ifadeleriyle uyumlu ve yeterli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı raporun yetersiz olduğunu vurgulayarak, takdiri mahkemeye bıraktığını söyledi.

Sanık avukatları, yeni bir bilirkişi raporu temin edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu temin edilmesi taleplerini, dosyanın esasına etki etmeyeceği gerekçesiyle oy birliğiyle reddetti.

- Savcı mütalaa verdi

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, fabrikada bordro şefi olarak görev yapan sanık Yusuf Türk'ün, şirketin maaş ve benzeri ücret ödemelerini gerçekleştirirken kendisi ve diğer sanıkların hesabına para yatırılmasını sağladığı ve sanıkların bu yolla şirketten 6 milyon 860 bin 353 lira haksız menfaat temin ettikleri ve sahteliği iddia olunan belgelerin "aldatıcılık" kabiliyetlerinin bulunduğunun bildirildiği hususlarının sabit görüldüğünü ifade etti.

Savcı, sanık Türk'ün, işlemiş olduğu "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince 3 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına, sanıklar H.A, F.K. ve T.Ş'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

- "Yaptıklarımdan pişmanım"

Sanık Türk, esasa ilişkin mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben zaten hiçbir zaman suçumu inkar etmedim. Sadece suç vasfı yönünden itirazlarım söz konusuydu. Yaşı küçük hasta çocuğum var. Ailem bakıma muhtaç ve mağdur durumdadır. Bugüne kadar yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık H.A. da suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti başkanının, "Hesabına sürekli yüksek miktarda para yatıyordu. 700 bin lira yatırılmış. Bu nedir diye sormadın mı?" şeklindeki sorusuna, H.A, Yusuf Türk, "Yanlışlık oldu diyerek parayı geri istiyordu. Artık bunlar 2,5 senedir doğal karşılanmaya başlanmıştı." yanıtını verdi.

Sanık avukatları, mahkemeden esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesini ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf Türk'ün ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Sanık ifadesinde, 2014'ten itibaren internet üzerinden yurt dışı kaynaklı bahis oynamaya başladığını, önceleri kendi parasıyla oynadığını, birikimi ve kredi olanakları kapanınca fabrika çalışanlarının isimlerini ve hesaplarına, maaş ve diğer ödemeleri üzerinden bordroda istediği değişiklikleri yapıp, hak ettiklerinden fazla paranın yatırılmasını sağladığını, fabrikadaki onay sürecinden sonra paraların hesaplara yatırılmasını sağladığını, daha sonra fazla para yatırılan personeli arayarak, fazla yatırılan paraların belirlediği hesaba ve bazı miktarları da diğer şüphelerin hesabına yatırılmasını istediğini belirtti."

Sanık Türk'ün, yaklaşık 250 kişinin hesabını bu şekilde kullanmış olabileceğini anlattığına yer verilen iddianamede, fabrikanın kasasından toplam 6,8 milyon liranın zimmete geçirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, biri tutuklu 4 sanık hakkında 21 yıl 3'er ay hapis cezası talep ediliyor.



