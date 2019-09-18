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Kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın yaralandı.

Genel 18.09.2019, 10:29 18.09.2019, 15:29
Kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki kiralık evlerinde yaşayan Shakiba K. (32) ve eşi E.K. arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine koca E.K, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralı halde evden çıkan kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göğüs, sırt ve boyun bölgesinden bıçakla yaralanan kadını Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan zanlıyı bir süre sonra gözaltına aldı.

#bıçakla yaralama #kadın #kırıkkale
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