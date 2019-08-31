“Kök hücre bağışı“ şartıyla yargılanmaktan kurtuldu
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi, kendisini darbeden kişinin Türk Kızılaya kök hücre bağışında bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçti.
SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kişi, kendisini darbeden kişinin Türk Kızılaya kök hücre bağışında bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçti.
Boyabat'ta bir kişi, kendisini darbettiği iddiasıyla Samed Mustafa Erkil'den şikayetçi oldu. Hakkında "Basit yaralama ve tehdit" iddiasıyla soruşturma başlatılan Erkil ile ilgili dosya, Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirildi.
Uzlaştırmacı tarafından bir araya getirilen taraflar, Erkil'in Türk Kızılaya kök hücre ve kan bağışında bulunması şartıyla uzlaştı.
Erkil, Türk Kızılayın mobil kan bağış aracına giderek kök hücre ve kan bağışında bulunup uzlaşma şartını yerine getirdi ve yargılanmaktan kurtuldu.
Yanında bulunan arkadaşına da kan verme önerisinde bulunan Erkil, onun da bağışta bulunmasını sağladı.
Erkil, hayat kurtarabilme umudunun kendisinde farkındalık oluşturduğunu, bundan sonra kavga etmeyeceğini belirterek, Adalet Bakanlığına ve Boyabat'ta kendisine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.
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