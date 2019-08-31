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Kokpit içinden SOLOTÜRK'ün “Büyük Zafer uçuşu“
KÜTAHYA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'da gerçekleştirdiği gösterinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.
Genel 31.08.2019, 09:47 31.08.2019, 12:30
KÜTAHYA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'da gerçekleştirdiği gösterinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.
Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla pek çok uluslararası ödüle layık görülen SOLOTÜRK, dün Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy mevkisinde gerçekleştirilen törenlerde Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalandı.
SOLOTÜRK'ün Zafertepeçalköy semalarında yaptığı nefes kesen gösteri, kokpit içi kamerayla kaydedildi.
Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün Zafer Anıtı üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve vatandaşların yoğun ilgisi yer alıyor.
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