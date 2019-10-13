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Komandolar Rasulayn'da

- Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı

Genel 12.10.2019, 20:13
Komandolar Rasulayn'da

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, kontrol altına alınan Rasulayn'dan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter adresinden, Barış Pınarı Harekatı kapsamında öğle saatlerinde meskun mahali kontrol altına alınan Rasulayn'a ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

"Kahraman komandolarımız Rasulayn’da" başlığıyla paylaşılan iki fotoğrafta, askerler Rasulayn kent merkezinde görev icra ederken görülüyor.


#Barış Pınarı Harekatı
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