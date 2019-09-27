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Komiserlik sınavındaki usulsüzlüğe iki tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nca terör örgütü FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.Cumhuriyet...

Genel 27.09.2019, 15:14
Komiserlik sınavındaki usulsüzlüğe iki tutuklama

MALATYA (AA) - Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nca terör örgütü FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2011 Yılı Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında yapılan usulsüzlüklerle ilgili 24 Eylül'de Malatya merkezli Hatay, Antalya, İzmir, Bursa ve Ankara illerinde yapılan operasyonda 10 şüpheli (ihraç komiser) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumları zararına dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden ikisi mahkemece tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol hükümlerince, bir zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerine istinaden serbest bırakıldı.

#malatya
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