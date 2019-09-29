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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor

- Geçen yıl temmuz sonunda başlayan salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini geçti

Genel 29.09.2019, 00:22 29.09.2019, 00:41
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ölümleri artıyor

DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında 2 bin 14 kişi hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, 3 bin 186 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 3 bin 72 kişide Ebola virüsüne rastlandı.

Verilerde, Ebola'dan 2 bin 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 114 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen Ebola kaynaklı olduğu bilgisine yer verildi.

Yapılan tedavi sonucu Ebola virüsü taşıyan 989 kişi sağlığına kavuşurken, 69 hastanın ise tedavisi sürüyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünce, geçen ağustosta Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırmada, KDC'deki yaklaşık 700 Ebola virüsü taşıyan hastaya "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların uygulanarak, vakaların yüzde 94'ünde tedaviye olumlu yanıt alındığı duyurulmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

#Ebola #KDC #Kongo #Salgın
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