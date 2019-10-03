Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 20 ölü
- Kampene bölgesindeki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçük altında çok sayıda kişinin kaldığı tahmin ediliyor
DAKAR (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Ülke basındaki haberlere göre, Kindu kentine 180 kilometre mesafedeki Kampene maden yatağında ruhsatsız maden ocağında çökme yaşandı.
Bölgedeki bir sivil toplum kuruluşu yetkilisi Stephane Kamundala, göçükte aralarında kadın ve çocukların da olduğu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ağır yaralandığını kaydetti.
Altın, bakır ve kobalt cevherinden zengin KDC'deki maden bölgelerinde, yoksul halk, maden ocaklarının terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.
Haziran ayında ülkenin güneydoğusunda yer alan Kolwezi bölgesindeki kaçak işletilen bir bakır madeninde meydana gelen göçükte de 36 kişi hayatını kaybetmişti.
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