Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı başladı
Fırat’ın doğusuna harekat başladı
“950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli“
Vatandaşları dolandıran hacker’lara operasyon: 8 gözaltı
Sebze meyve fiyatları dibi gördü
Trump, “Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor”

Konvoyun başı var sonu yok

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip’e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.

Genel 09.10.2019, 16:06 09.10.2019, 16:10
Konvoyun başı var sonu yok
banner63

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip’e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.

Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Gaziantep’ten yola çıktı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araçlar, ağır silahlı pikap araçlar, operasyonda görev alacak askerler ile mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep’in Nizip ilçesine ulaştı. Nizip’ten geçiş yapan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine hareket etti. Askeri konvoyu gören vatandaşlar ise askerlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar el sallayarak, askerlere dua etti

Geniş güvenlik tedbirleri altında seyreden askeri konvoyun, Suriye’nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gittiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Şanlıurfa #suriye #fıratın doğusu #türkiye
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@