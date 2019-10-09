Konvoyun başı var sonu yok
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip’e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Nizip’e ulaştı. Zırhlı araçların yanı sıra mühimmat ile yaşam malzemelerinin de bulunduğu konvoyun yolculuğu Şanlıurfa - Suriye sınırına doğru devam ediyor.
Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik yapılması planlanan operasyon öncesinde son dönemlerin en büyük askeri konvoyu Gaziantep’ten yola çıktı. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araçlar, ağır silahlı pikap araçlar, operasyonda görev alacak askerler ile mühimmat ve yaşam malzemelerinin bulunduğu konvoy, Gaziantep’in Nizip ilçesine ulaştı. Nizip’ten geçiş yapan yaklaşık 150 araçlık konvoy, Şanlıurfa istikametine hareket etti. Askeri konvoyu gören vatandaşlar ise askerlere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar el sallayarak, askerlere dua etti
Geniş güvenlik tedbirleri altında seyreden askeri konvoyun, Suriye’nin Telabyad şehri karşısındaki Akçakale, Aynel-Arap kenti karşısındaki Suruç ve Rasulayn kentine komşu olan Ceylanpınar ilçelerine gittiği öğrenildi.
(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:46
|Öğle
|12:41
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2