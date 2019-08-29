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Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavga
- Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
Genel 29.08.2019, 16:53 29.08.2019, 19:10
KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Olaydan sonra Karaman'da yakalanarak Ereğli'ye getirilen zanlılar E.N, D.N, K.N, G.N. ile sonradan gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesine sevk edildi.
Kavganın alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edildi.
Ereğli'de 27 Ağustos'ta çıkan silahlı kavgada, Uzman Onbaşı Erhan Yucael (24) ile kuzeni Yusuf İsikli (23) hayatını kaybetmiş, Fatih Öksüz (39) yaralanmıştı.
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