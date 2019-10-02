Son Dakika
Milli Mücadelenin 100. yılının şampiyonlarına ödül
Haftanin bölgesine hava harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Veri ihlali müşteri kaybettiriyor!
Pençe-3 Harekâtında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Terim: "Kaybettik ama önümüzdeki günleri kazandık"

Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.

Genel 02.10.2019, 09:22 02.10.2019, 09:34
Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
banner63

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.

Ağır yaralanan Çınardalı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çınardalı, buradaki müdehaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#konya #trafik kazası
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@