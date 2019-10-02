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Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
KONYA (AA) - Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.
Genel 02.10.2019, 09:22 02.10.2019, 09:34
KONYA (AA) - Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mehmet Şahin idaresindeki 42SH739 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Çınardalı'na (69) çarptı.
Ağır yaralanan Çınardalı, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çınardalı, buradaki müdehaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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