Konya'da otomobille tır çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
KONYA (AA) - Konya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Konya-Antalya karayolunun 49. kilometresi İnlice mevkisinde Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü tır ile Mesut Ay yönetimindeki...
Genel 26.09.2019, 08:23 26.09.2019, 08:27
KONYA (AA) - Konya'da otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Konya-Antalya karayolunun 49. kilometresi İnlice mevkisinde Beyazıt Y. idaresindeki 07 ADH 076 plakalı kavun yüklü tır ile Mesut Ay yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobil çarpıştı.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ay ile aynı araçta bulunan Celile Ertan Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde bulunan A.K, B.E.A ile tır sürücüsü Beyazıt Y. de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
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