Son Dakika
Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
Fatih’te küle dönen tarihi bina, belediye ekiplerince yıkıldı
Sokak ortasında kurşun yağdıran zanlılar kamerada
Ali Koç: “Sosyal medya fenomeni olarak lanse eden kişilere karşı uyanık olun”
Restoranda hesap kavgası
Kolombiya'daki Amazon yangınları zirvesi
"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11 Eylül'de açılıyor
Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası: - Yeni Zelanda: 111 - Japonya: 81

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Genel 07.09.2019, 12:25 07.09.2019, 12:45
Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 plakalı otomobil, İnlice Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Doktor olduğu öğrenilen sürücü Hüseyinoğlu ile araçtaki Havva Hüseyinoğlu (28), Berre Hüseyinoğlu (9) ve Mina Hüseyinoğlu (5) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, durumu ağır olan Berre için helikopter ambulans talep etti.

Küçük Berre, helikopter ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar ise karayoluyla kentteki hastanelere kaldırıldı.

#Ambulans helikopter #trafik kazası
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@