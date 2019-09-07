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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Genel 07.09.2019, 12:25 07.09.2019, 12:45
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 plakalı otomobil, İnlice Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Doktor olduğu öğrenilen sürücü Hüseyinoğlu ile araçtaki Havva Hüseyinoğlu (28), Berre Hüseyinoğlu (9) ve Mina Hüseyinoğlu (5) yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, durumu ağır olan Berre için helikopter ambulans talep etti.
Küçük Berre, helikopter ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar ise karayoluyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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