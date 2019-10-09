Konya'daki uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Afganistan uyruklu şüpheliler Atıfe Ö, Farzaneh Ö. ve Hasan H'nin üzerlerinde de 281 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezinde 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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