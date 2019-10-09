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Konya'daki uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Genel 09.10.2019, 15:59 09.10.2019, 16:13
Konya'daki uyuşturucu operasyonu

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, erkek arkadaşı Emrah K. ile Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen Sibel D'nin iç çamaşırında 484 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

Afganistan uyruklu şüpheliler Atıfe Ö, Farzaneh Ö. ve Hasan H'nin üzerlerinde de 281 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezinde 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#konya #tutuklama #uyuşturucu
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