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Konya merkezli FETÖ operasyonu

KONYA (AA) - Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Genel 17.09.2019, 09:09 17.09.2019, 09:24
Konya merkezli FETÖ operasyonu
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KONYA (AA) - Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda daha önce gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, ByLock kullandıkları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları öne sürülen, aralarında kadınların da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Eskişehir, Kahramanmaraş, İstanbul, Erzurum ve İzmir'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

#6 ilde #bylock #FETÖPDY #gözaltı #konya #operasyon
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