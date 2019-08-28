Konya Ovası’nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’na Göksu Havzası’ndan getirilen su toprakla buluşmaya başladı. 100 yıllık rüyanın gerçekleştiği ana tanık olan çiftçiler, gelecek adına umutlu konuştu.
Türkiye’nin tahıl ambarı Konya Ovası’na Göksu Havzası’ndan getirilen su toprakla buluşmaya başladı. 100 yıllık rüyanın gerçekleştiği ana tanık olan çiftçiler, gelecek adına umutlu konuştu.
Çorak arazilerin tarıma elverişli hale getirilmesi için Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit Han’ın 1907 yılında hazırlattığı Konya Ovası Projesi (KOP) tamamlanıyor. Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e boşa akan su, 225 kilometre uzunluğundaki kanallarla getirilerek barajlarda birikti. Projenin önemli ayaklarından Mavi Tünel Projesi ile suyu Konya Ovası’na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Apa Hotamış iletim kanalından deneme amaçlı su verildi. Suğla depolamasından bırakılan su, Karaman’ın Süleymanhacı köyündeki Acıgöl’e ve Konya’nın Çumra ilçesinin 10 kilometre güneydoğusundaki Hotamış depolamasına ulaştı. Eski Hotamış Gölü üzerine inşa edilen 26 kilometre uzunluğu ve 580 milyon metreküp depolama hacmiyle dünyanın en büyük yapay gölleri arasında yer alacak Hotamış depolamasına su verilmeye başlandığını duyan bölge çiftçisi, tarihi ana tanıklık etmek üzere toplandı. Çiftçiler, sosyal medya hesaplarından suyun toprakla buluşmasını canlı yayınlayarak duyurdu.
“ÜRÜN DESENİ DEĞİŞECEK”
"ÜRÜN MALİYETİMİZ AZALACAK"
Çiftçi Mehmet Dağ, su sıkıntısı nedeniyle yetiştiremedikleri ürünleri artık üretebilecek olmanın sevinici yaşadıklarını söyledi.
Çiftçi Şükrü Polat ise, suya kavuşunca ürün maliyetlerinin azalacağını dile getirerek, “Bundan büyük bir nimet mi olur? Su ile toprağın buluşması en büyük zenginliğimizdir. Şimdiye kadar mağdur olduk. Yer altı suları kurudu, 20 metreden su çıkarken şimdi 70 metre derinlikten çıkıyor. Girdi maliyetleri yüksek ve ürünümüzü satarken ucuza satıyoruz. Suyun gelmesiyle maliyetlerimiz azalacak” diye konuştu.(H.İbrahim Parlak - Mehmet Dağlı/İHA)
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0