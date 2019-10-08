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Konya'da doktorların darbedildiği iddiası

- Rahatsızlanan arkadaşlarını getirdikleri hastanenin acil servisindeki doktorları darbettiği öne sürülen 3 kişiden 2'si gözaltına alındı - İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç: - "Tek amacı insanlara hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti, her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz"

Genel 08.10.2019, 11:15
Konya'da doktorların darbedildiği iddiası

KONYA (AA) - Konya'da Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Polikliniğindeki doktorları darbettiği öne sürülen 3 kişiden 2'si gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün gece saatlerinde rahatsızlanan arkadaşlarını Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis Polikliniğine getiren ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, görevli doktorlarla tartıştı.

Doktorlardan Mustafa Öztürk ile Sami Maden'i darbeden Ahmet, Arif ve Emin Ç. olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet ve Arif Ç'yi yakaladı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. Darbedilen doktorların tedavisi ise devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilemez bir durum olduğunu belirten Koç, şöyle konuştu:

"Tek amacı insanlara hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum. Hekim arkadaşlarımızla tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

#darp #doktor #gözaltı #İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç #konya #şüpheli
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