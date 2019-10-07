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Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında

- Hadim ilçesinde, yiyecek bulmak için bir evin bahçesine girip, balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasına yansıdı

Genel 07.10.2019, 10:04
Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'nın Hadim ilçesinde, bir evin kapısına kadar gelip balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçeye bağlı Aşağı Mernek Mahallesi'nde bir evin kapısına kadar gelen boz ayı, bahçeye girip, merdivenlerden balkona tırmanarak bir süre yiyecek aradı.

Balkondan indikten sonra bahçedeki üzümlerden koparan ayı, evin çevresinde gezindikten sonra bahçe duvarından atlayıp gözden kayboldu.

Boz ayının balkona çıkması ve bahçede gezinmesi, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan arı kovanları ve meyve bahçelerinin yaygın olduğu mahallede, daha önce de ayı görüldüğü bildirildi.

#Aşağı Mernek Mahallesi #boz ayı #Güvenlik Kamerasına Yakalanan Ayı
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