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Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Abdurrezzak Yeşil idaresindeki 07 YRP 52 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Akseki kara yolunun 29. kilometresinde Nevzat Orman...

Genel 25.09.2019, 15:57
Konya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Abdurrezzak Yeşil idaresindeki 07 YRP 52 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir-Akseki kara yolunun 29. kilometresinde Nevzat Orman yönetimindeki 42 AYT 03 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Havva ve Songül Arı yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#Beyşehir #hafif ticari araç #otomobil #trafik kazası
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