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Konya'da marketten keserli soygun

- Girdikleri markette iş yeri çalışanına keserle saldırdıktan sonra kasadaki 2 bin lira ile sigaraları çalan iki şüpheliden biri gözaltına alındı - Soygun anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Genel 07.10.2019, 16:40
Konya'da marketten keserli soygun
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KONYA (AA) - Konya'da girdikleri markette iş yeri çalışanına keserle saldırdıktan sonra kasadaki 2 bin lira ile sigara çalan iki şüpheliden biri, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi'ndeki bir markete gelen kar maskeli iki kişiden biri, elindeki keserle market çalışanı Abdurrahman Gündüz'den paraları vermesini istedi.

Çalışanın paraları vermemesi üzerine elindeki keserle Gündüz'e saldıran kişi, daha sonra kasadaki 2 bin lira ve sigaraları alarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelilerden birinin markete yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki köftecide çalıştığını belirleyen ekipler, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırganlardan Yılmaz K'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında, markete gelen yüzü maskeli iki şüpheliden birinin iş yeri önünde bekleyerek çevreyi gözetlediği, diğerinin de markete girdiği görülüyor.

Görüntülerde, kasaya doğru yönelen yüzü maskeli soyguncunun, market çalışanına saldırması, kasiyerin marketten kaçması üzerine saldırganın kasadaki paraları ve sigaraları alarak dükkandan hızla çıkması yer alıyor.

#konya #soygun
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