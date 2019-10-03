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Konya'da silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta Yaşar S. (25), Duran S, Yusuf Ç. (35) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın...
Genel 03.10.2019, 21:40
KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta Yaşar S. (25), Duran S, Yusuf Ç. (35) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar S. tüfekle vuruldu, Yusuf Ç. ise bıçakla yaralandı.
Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Ç, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kavgaya karışan Duran S, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.
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