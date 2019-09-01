Konya'da Toplu Açılış Töreni

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bunun yolu da kendimiz olmaktan, kendi fiziki ve manevi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktan geçiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, havalimanından tören alanına kadar vatandaşların gösterdiği ilginin kendisine ayrı bir huzur ve coşku verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 5 aylık bir aradan sonra tekrar Konyalılar ile bir araya gelmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, "Tarih boyunca nice büyük medeniyetlerin zirve şehri Konya, bugün de ülkemizin iftihar kaynaklarından biri olarak kalbimizin en müstesna köşesinde yer alıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konyalılar'a 31 Mart seçimlerinde büyükşehir belediyesinde verdikleri yüzde 70,5 oranındaki rekor destek için şükranlarını sundu. Konya'nın bu neticeyle büyükşehirler arasında Türkiye'de birinci sıraya yerleştiğini belirten Erdoğan, yine bu oranın AK Parti'nin 15 yıldır mahalli idareler seçimlerinde Konya'da elde ettiği en yüksek destek oranı olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Rabbim hepinizden razı olsun, sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına, sizi de bizi de mahcup etmeyeceğine inanıyorum. Yine çok yüksek oy oranlarıyla yüzümüzü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, seçimlerdeki rekor destek için ilk fırsatta teşekkür etme amacıyla geleceğini söylediğini ve bugün bunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm Konyalılar'a teşekkür etti.

Konya'nın büyük medeniyet davalarına tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de en büyük desteği verdiğini anlatan Erdoğan, "Bu şehir alemi aşkla bilen Mevlana Hazretleri'nin, alemi ilimle bulan Konevi Hazretleri'nin, kılıcı adaletli Sultan Keykubat'ın şehridir. Bu şehir hem tarımda hem sanayide hem kültürde hem ilimde hem de gönüllerin nuruyla beslenen, tasavvufta zirveyi hiç bırakmamış bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

- "Bir gözümüz hep Konya'da"

Konya'nın "alimler şehri" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah bu alimlerin, gönül sultanlarının mirasına en iyi şekilde sahip çıkarak çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bunun yolu da kendimiz olmaktan, kendi fiziki ve manevi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktan geçiyor. Mevlana Hazretleri'nin emanetini her şeyiyle aslına uygun şekilde koruyamazsak ona layık olamayız, Selçuklu'dan bize kalan her bir eseri gözümüz gibi koruyamazsak tarihimize layık olamayız. Sanayide bu şehri sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en gözde tasarım, geliştirme, üretim, ihracat merkezlerinin ilk sıralarına çıkartamazsak ecdada layık olamayız. Tarımda Konya'yı bir dünya markası haline getirmeden gidersek yarım iş yapmış oluruz. İşte bunun için nerede, ne yapıyorsak olalım bir gözümüz hep Konya'dadır."

Bunun için Konya'nın yatırıma ihtiyacı olduğunu bildiklerine dikkati çeken Erdoğan, geçen yıl Mavi Tünel İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nin açılışını yaptıklarını, aralık ayında da toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, bugün de toplam yatırım tutarı 645 milyon lira olan 88 eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını anımsatarak, bu eserler arasında çok sayıda eğitim yatırımı, sağlık tesisi, enerji alt yapı inşaatı, yol, öğrenci yurdu ve çeşitli kurumların hizmet binalarının yer aldığını anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde tamamladığı yol, köprülü kavşak, üst geçit, gölet, sulama tesisi, mezbaha, pazar yerleri, park ve çarşı gibi hizmetlerin açılışını da bugün yaptıklarına işaret eden Erdoğan, Karatay, Selçuklu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir belediyelerinin tamamladıkları yatırımları da bugün resmen hizmete alacaklarını söyledi.

Tüm eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eser ve hizmetlerin Konya'ya kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Konya'ya kazandırdıklarının bunlardan ibaret olmadığına vurgu yapan Erdoğan, "Son 17 yılda Konya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Eski rakamla söylüyorum, son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık." bilgisini paylaştı.

Vatandaşların "Konya seninle gurur duyuyor." ifadelerine, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." diyerek karşılık veren Erdoğan, "8 binin üzerinde derslik inşa ederek, 2 yeni devlet üniversitesi kazandırarak, 20 bine yakın yurt yatağı kapasitesi oluşturarak Konya'nın eğitim alt yapısını adeta yeni baştan kurduk. Hem spor karşılaşmaları hem de önemli etkinlikler için Konya'ya 42 bin kişilik stadyum, ayrıca gençlik merkezleri, yüzme havuzları, spor kompleksleri inşa ettik." şeklinde konuştu.

Konya şehir stadyumunda milli maçların da oynandığını hatırlatan Erdoğan, "Artık Konya gençliği sporu seviyor, spora sahip. Ama dün galiba 2-2 değil mi? Şöyle yeniden daha diri bekliyoruz." dedi.

Eski stadyumun olduğu yere millet bahçesi yapacaklarını dile getiren ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Murat Bey hazırlıklar tamam mı?" diye soran Erdoğan, Kurum'dan "Tamam" yanıtı aldığını ifade etti.

(Sürecek)