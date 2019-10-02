Konya’da ‘yaya güvenliği’ nöbeti başladı

Konya’da trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla kent merkezindeki yaya geçitlerinde sürücülere yaya geçitlerinde uymaları gereken kurallar anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya farkındalığı oluşturmak için başlatılan ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ kampanyası tüm illerde eş zamanlı olarak başladı. Başlatılan uygulama Konya’nın farklı noktalarında da ortak olarak başladı. Düzenlenen uygulama programına Konya Vali Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın beraberinde kent protokolü yaya geçidinin bulunduğu noktada sürücülere broşür ve ağaç fidanı dağıtarak, yayaların trafikteki önceliğini hatırlattı.

Konya Vali Vekili Hasan Karataş yaptığı açıklamada, "Burada bütün amacımız yaya önceliğini hatırlatmak, bu konuda yapılan değişikliği anlatmak. Aradan tabi zaman geçiyor bu kurallara uymayanlarımız da var bunu önemseyen sürücülerimiz de hiç haberdar olmayanlarda var. Haberleri olduğu halde eski düzene devam edenlerde var. Özellikle ışıksız yaya geçitlerinde mutlaka yayaya öncelik verilmesi zorunludur. Ancak bunun bazen tam tersi de olabiliyor. Bazı vatandaşlarımızda nasıl olsa öncelik yayada diyerek zaman zaman sıkıntılı anlara kendilerini ve sürücüleri düşürebiliyorlar. Biz onları özellikle bu konularda uyararak dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

(İbrahim Yetkin/İHA)