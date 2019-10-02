Konya’da ‘yaya güvenliği’ nöbeti başladı
Konya’da trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla kent merkezindeki yaya geçitlerinde sürücülere yaya geçitlerinde uymaları gereken kurallar anlatıldı.
Konya’da trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla kent merkezindeki yaya geçitlerinde sürücülere yaya geçitlerinde uymaları gereken kurallar anlatıldı.
Konya Vali Vekili Hasan Karataş yaptığı açıklamada, "Burada bütün amacımız yaya önceliğini hatırlatmak, bu konuda yapılan değişikliği anlatmak. Aradan tabi zaman geçiyor bu kurallara uymayanlarımız da var bunu önemseyen sürücülerimiz de hiç haberdar olmayanlarda var. Haberleri olduğu halde eski düzene devam edenlerde var. Özellikle ışıksız yaya geçitlerinde mutlaka yayaya öncelik verilmesi zorunludur. Ancak bunun bazen tam tersi de olabiliyor. Bazı vatandaşlarımızda nasıl olsa öncelik yayada diyerek zaman zaman sıkıntılı anlara kendilerini ve sürücüleri düşürebiliyorlar. Biz onları özellikle bu konularda uyararak dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.(İbrahim Yetkin/İHA)
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