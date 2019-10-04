Köpeği ameliyat olan kadına belediyeden bir gün refakat izni
Köpeği ameliyat olan Gül Mutlu, hayvanın bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyince Ataşehir Belediyesi genç kadına bir gün refakat izni verdi. İznini kullanarak köpeğinin bakımını sağlayan Mutlu, tam da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe denk gelen izni için Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Köpeği ameliyat olan Gül Mutlu, hayvanın bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyince Ataşehir Belediyesi genç kadına bir gün refakat izni verdi. İznini kullanarak köpeğinin bakımını sağlayan Mutlu, tam da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününe denk gelen izni için Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye teşekkür eden Gül Mutlu, “Geçen sen bugünlerde biz Bal’ı sokakta bulduk. Daha sonra büyümeye başladı. Geçenlerde bir haber görmüştüm. Norveç’te evcil hayvan sahiplerine devlet ameliyat ya da doğum yaptıkları takdirde izin veriyormuş. Biz de Bal’ı kısırlaştırdık. Ben de Ataşehir Belediyesi’ne dilekçeyle müracaat edeyim dedim. Çünkü ameliyat olduğu için bakıma ihtiyacı vardı. Hal böyle olunca Başkanımı Battal İlgezdi de sağolsun bana refakat izni verdi Bal’a evde bakabilmem için. Ben Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.(Halit Arslan/İHA)
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