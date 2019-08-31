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Köprüden alt geçide devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, köprüden alt geçide devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı. Taraklı'dan Adapazarı yönüne giden T.Y. idaresindeki 16 CZG 74 plakalı tır, Geyve ilçesi Epçeler Mahallesi'nde rampada,...
Genel 31.08.2019, 12:56
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, köprüden alt geçide devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Taraklı'dan Adapazarı yönüne giden T.Y. idaresindeki 16 CZG 74 plakalı tır, Geyve ilçesi Epçeler Mahallesi'nde rampada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cevat Ayhan Köprüsü'nün yanındaki elektrik direğine çarptı.
Ağır yaralanan tır sürücüsü, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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