Kore Yarımadası'nda Lingling Tayfunu
- Güney Kore'de etkili olan tayfunda 3 kişi yaşamını yitirdi, onbinlerce ev elektriksiz kaldı
SEUL (AA) - Güney Kore'nin batı kıyılarında etkili olan Lingling Tayfunu nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Yonhap ajansının haberine göre, Boryeong kentinde yaşlı bir kadın, Incheon kentinde bir otobüs şoförü ve Paju kentinde 61 yaşında bir adam tayfunun neden olduğu kazalarda yaşamını yitirdi.
Hükümet, ülke genelinde en az 57 bin evin elektriksiz kalmasına yol açan tayfunda, 8 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Tayfun nedeniyle Incheon Uluslararası Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edilirken, en az 140 uçuşta da gecikme yaşandı.
Yetkililer, saatte 50 kilometre hızla hareket eden Lingling Tayfunu'nun öğleden sonra Kuzey Kore'ye ulaştığını aktardı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da, "ülkede tüm ekili alanlarda ve birimlerde, afetlerden kaynaklanacak zararı önlemek için sıkı tedbirlerin alınacağı" bilgisi paylaşıldı.
Tayfunun etkili olması beklenen bölgelerde, rakımı düşük yerlerde yaşayan kişilerin güvenli bölgelere aktarıldığı kaydedildi.
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