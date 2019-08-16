Köşeye sıkışan terör örgütü çocuklara göz dikti
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar ve etkili hava harekatları sonucunda ağır darbeler alan PKK/KCK/YPG terör örgütüne katılımların azaldığı, bu durumun örgüt içindeki çözülme ve kaçışları arttırdığ ve örgütün çareyi, çocukları kaçırarak eleman temin etmekte bulduğu terörist ifadelerine yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar ve etkili hava harekatları sonucunda ağır darbeler alan PKK/KCK/YPG terör örgütüne katılımların azaldığı, bu durumun örgüt içindeki çözülme ve kaçışları arttırdığ ve örgütün çareyi, çocukları kaçırarak eleman temin etmekte bulduğu terörist ifadelerine yansıdı.
F.Ş. adlı terörist ayrıca, bu durumun tüm örgüt mensuplarını çok olumsuz etkilediğini, örgütün yaygın bir şekilde sorgulanmaya başlandığını da ifade etti.
Öte yandan, gelinen noktada, PKK/KCK/YPG terör örgütü tarafından çoçukların kullanıldıkları gerçeğinin birleşmiş milletler raporlarına dahi yansıdığını anlatan güvenlik kaynaklarınca, örgütün geçmişte olduğu gibi bugün de çocukları kalkan olarak kullandıkları, ancak çocuk kaçırmak suretiyle örgüte destek sağlamanın örgütün son çırpınışı olduğu, kaçırılan çocukların burnu kanamadan terör örgütünden kurtarılarak ailelerine teslim edileceği, her taşın altına, her deliğin içine bakılarak elebaşıların bulunacağı ve hak ettikleri cezalara çarptırılacakları, teröristlerle mücadelenin etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceği bildirildi.(Mevlüt Hasgül/İHA)
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