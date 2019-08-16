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Köşeye sıkışan terör örgütü çocuklara göz dikti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar ve etkili hava harekatları sonucunda ağır darbeler alan PKK/KCK/YPG terör örgütüne katılımların azaldığı, bu durumun örgüt içindeki çözülme ve kaçışları arttırdığ ve örgütün çareyi, çocukları kaçırarak eleman temin etmekte bulduğu terörist ifadelerine yansıdı.

Genel 16.08.2019, 11:15
Köşeye sıkışan terör örgütü çocuklara göz dikti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar ve etkili hava harekatları sonucunda ağır darbeler alan PKK/KCK/YPG terör örgütüne katılımların azaldığı, bu durumun örgüt içindeki çözülme ve kaçışları arttırdığ ve örgütün çareyi, çocukları kaçırarak eleman temin etmekte bulduğu terörist ifadelerine yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Güvenlik güçlerine teslim olan F.Ş. adlı terörist, örgütün son dönemde büyük kayıplar verdiğini, eleman eksikliğini çocuk kaçırarak telafi etmeye çalıştıklarını, kaçırılan çocukların aileleriyle görüştürülmediklerini, irtibat kurmalarının yasak olduğunu söyledi. Kaçmayı veya teslim olmayı düşünenlerin ailesi ve sevdikleri üzerinden tehdit edildiğini, teslim olanların işkence görecekleri hatta öldürülecekleri söylemlerinde bulunulduğunu aktardı.

F.Ş. adlı terörist ayrıca, bu durumun tüm örgüt mensuplarını çok olumsuz etkilediğini, örgütün yaygın bir şekilde sorgulanmaya başlandığını da ifade etti.

Öte yandan, gelinen noktada, PKK/KCK/YPG terör örgütü tarafından çoçukların kullanıldıkları gerçeğinin birleşmiş milletler raporlarına dahi yansıdığını anlatan güvenlik kaynaklarınca, örgütün geçmişte olduğu gibi bugün de çocukları kalkan olarak kullandıkları, ancak çocuk kaçırmak suretiyle örgüte destek sağlamanın örgütün son çırpınışı olduğu, kaçırılan çocukların burnu kanamadan terör örgütünden kurtarılarak ailelerine teslim edileceği, her taşın altına, her deliğin içine bakılarak elebaşıların bulunacağı ve hak ettikleri cezalara çarptırılacakları, teröristlerle mücadelenin etkinlikle ve kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceği bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)
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