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Kosova'daki erken genel seçim

- Oy kullanma işlemi sona erdi

Genel 06.10.2019, 20:43
Kosova'daki erken genel seçim
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PRİŞTİNE (AA) - Kosova'da düzenlenen erken genel seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Ülke genelinde oy verme süresinin dolmasının ardından sandıklar kapatılırken, Kosova Merkez Seçim Komisyonu oy sayımına başladı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, yerel saatle 15.00'e kadar kayıtlı 1 milyon 938 bin 869 seçmenin yüzde 29,28'i oy kullandı.

Öte yandan, Kosova Ulusal Seçim Koordinatörü Laura Pula, yaptığı açıklamada, gün içerisinde 16 olayın meydana geldiğini ifade ederek söz konusu olaylarda "oy kullanma hakkını suistimal etme", "oy kullanma hakkını engelleme", "oylama sürecini engelleme", "oy kullanma belgelerini yok etme", "oy gizliliğini ihlal etme" gibi suçlamalarla 20 kişinin gözaltına alındığını vurguladı.

Kosova'da Başbakan Ramush Haradinaj'ın temmuz ayında istifa etmesinin ardından düzenlenen erken genel seçimde, 20 siyasi parti ve 4 seçim ittifakından bin 67 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarıştı.

- Erken seçim süreci

Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuz ayında başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Haradinaj'ın istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.

#erken genel seçimler #Kosova #Priştine
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