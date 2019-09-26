Köy okulunun fedakar öğretmeni öğrenciler için seferber oldu

ADIYAMAN (AA) - KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Hamzalar İlkokulunda, sınıf öğretmeni Ali Rıza Konuk, okulun hem boya hem de tadilat işlerini yaparak öğrencilerinin daha temiz ortamda eğitim görmesini sağlıyor.

Merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki köyde 17 öğrencinin eğitim gördüğü Hamzalar İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Konuk, öğrencilerinin yeni dönemde daha güzel bir ortamda eğitim görmesini sağlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Okulda öğretmenlik ve idarecilik dışında temizlik görevini de üstlenen Konuk, kullanılmayan malzemelerden tasarı ve beceri atölyesi kurarak okulun tüm tadilat ve boyama işlerini yapıyor. Köylüler ise öğretmeni ve öğrencileri ihmal etmeyip köyde yetişen mısır, elma gibi ürünleri okula getirip ikram ediyor.

- "2023 vizyonuna destek olduk"

Sınıf öğretmeni Ali Rıza Konuk (46), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu Malatya'nın Doğanşehir, ortaokulu ve lise öğrenimini ise Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tamamladığını ve yaklaşık 21 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.

Meslek hayatında ilk defa köy okulunda görev yaptığını ifade eden Konuk, şöyle konuştu:

"Birleştirilmiş sınıfta birinci ve dördüncü sınıf olmak üzere 17 öğrencim var. Köy okulunda olmamdan dolayı zorluklarla karşılaşabiliyorum. Tabi imkansızlıkları kabul etmiyorum. Avantajlarını kullanmaya çalışıyorum. Köydeki vatandaşların da sıcak kanlılığı beni çok mutlu ediyor. Burada öğrencilerle birlikte aile ortamında ders işliyoruz. Köylüler bize her konuda desteğini esirgemiyor. Kendi imkanlarımla okulda bulunan kullanmadığımız malzemeleri öğrencilerle birlikte bir araya getirdik. Bu malzemelerin bakımlarını yaptık. Bu şekilde tasarı ve beceri atölyesini oluşturduk. Bu şekilde de 2023 vizyonuna destek olduk."

Okulda hem öğretmenlik hem idarecilik hem de hizmetli görevlerini üstlendiğini dile getiren Konuk, "Okulda gerek tadilat gerek boyama işleriyle uğraşıyorum. Atatürk büstünü ve okulun içerisindeki sınıfları boyadım. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir'in de desteği var." dedi.

Konuk, en büyük hedefinin, 2023 vizyonu içerisinde öğrencilerinin bilgili, becerikli ve yarınlara güvenle bakabileceği donanımlı bir eğitim alması olduğunu vurguladı.

- "Ali Rıza öğretmen, kendi imkanlarını kullanarak çalışmış"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise Hamzalar köyündeki okulun yaklaşık 55 yıl önce yapıldığını belirterek, şunları ifade etti:

"Okulda 17 öğrenci ve bir öğretmen bulunuyor. Birleştirilmiş sınıf söz konusudur. Gölbaşı'nın en uzak köy okulu olmasına rağmen Ali Rıza öğretmen, kendi imkanlarını kullanarak çalışmış. Akıl ve beceri atölyesinden okulun boyanmasına kadar çok büyük emekleri bulunuyor. Hem eğitimde hem de öğretimde çift kanadı oluşturarak okulu zirve haline getirmiştir. Köylüler ile okul iç içe. Burada zaman zaman köylüler ile öğrenciler kitap okuyor. Beceri ve tasarı atölyesi, aynı zamanda köylülerin de kullanımına açık. Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

- "Rıza öğretmenden çok mutluyuz

Hamzalar köyünde yaşayan Yusuf Nuhuz ise okula her gün geldiğini ve öğrencilerin ihtiyaçlarının olup olmadığını öğretmenlerine sorduğunu belirtti.

Öğrencilere bahçesinde yetiştirdiği elma, mısır gibi ürünleri getirip ikram ettiğini ve onlara bu ürünlerin hangi coğrafyada yetiştiğini öğrettiğini dile getiren Nuhuz, Rıza öğretmenden çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.











