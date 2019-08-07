Küçükçekmece’de kurban bayramı için tüm önlemler alındı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Küçükçekmece’de vatandaşların bayramı rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için gerekli tüm önlemleri aldı. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına bayram öncesi, süresi ve sonrasında da aralıksız devam edecekken, satış alanı ve kesim yerlerine 20 bin adet poşet dağıtımı gerçekleştirecek. Arefe ve bayramın 1. günü de sahada kaçak hayvan yakalama ekibi görev yapacak.

Bayram yaklaşırken, Anadolu ve Trakya’dan gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban pazarlarında satışa çıktı. Kurbanlıkların alındığı, bayram için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde vatandaşların kafasında da soru işaretleri oluşmaya başladı. Sağlıklı hayvanlar hangi özelliklere sahip? Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterineri Çiğdem Eral, kurban bayramı sürecinin sağlıklı ve kazasız bir şekilde geçirilmesi için uyarılarda bulunarak, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

“KOMİSYONCA BELİRLENEN BERLER TERCİH EDİLMELİ”

Kurban ibadetinin ‘Kurban Hizmetleri Komisyonu’nca belirtilen uygun yerlerde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veterineri Çiğdem Eral, “Vatandaşların hijyen ve çevre koşullarına uygun hareket etmesini istiyoruz. Alınan kararlar ve yürürlükteki yasal mevzuatlar gereği umuma açık yerlerde parklar, yol kenarları, açık arsa ve araziler, cadde ve sokak kenarlarında veya çocuk oyun alanlarında kurban kesilmesi yasaktır. Kesim yeri her şeyden önce yeterli hijyenik koşullara sahip olmalıdır. Hayvanın herhangi bir yerde kesilmesi uygun değildir. Etin değeceği tüm yüzeylerin kir tutmayan, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olması gerekir” dedi.

SAĞLIK RAPORU VE KULAK KÜPESİ UYARISI

Sağlıklı kurbanlık hayvanların genel durumuyla ilgili bilgiler veren Eral, “Veteriner hekim muayenesi geçirmemiş kontrolsüz hayvanlardan insanlara bulaşabilecek birçok zoonoz hastalık etkeni bulunmaktadır. Hayvanın mutlaka Veteriner Sağlık Raporu’ ile ‘Kulak Küpesi’ ve ‘Hayvan Kimlik Kartı’ olmalı. Sağlıklı hayvanlar hareketli ve bakışları canlıdır. Sık sık kulaklarını oynatırlar. Tüyleri düzgün ve parlaktır. Eğer hayvan ayakta durmak istemiyor, sürekli yatmak istiyorsa, aşırı öksürüyor ve hapşırıyorsa, vücudunda şişlikler mevcut ise mutlaka veteriner hekime başvurulmalıdır” diye konuştu.

NAKİL SIRASINDA HAYVANLARDA STRES OLUŞTURMAYIN

Veteriner Hekim Eral, “Hayvanların alım işlemlerinden sonra dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da nakil işlemleridir" diyerek, "Hayvan nakil işlemleri hayvanlarda strese neden olmayacak şekilde planlanmalı ve hijyenik açıdan herhangi bir hastalık etkeninin bulaşmasına sebebiyet vermeden uygulanmalıdır” uyarılarında bulundu.

BELEDİYE EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA İŞ BAŞINDA

Küçükçekmece Belediyesi, İlçe Müftülüğü bünyesinde kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından izin verilen kurban satış alanı ve kesim yerleri ile ilgili hazırlıkları tamamladı. Kurban Bayramı öncesi çevre ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemleri alan belediye, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına bayram öncesi, süresi ve sonrasında da aralıksız devam edecek. İlçedeki kurban satış alanı ve kesim yerlerine 20 bin adet poşet dağıtımı gerçekleştirecek. Arefe ve bayramın 1. günü de sahada kaçak hayvan yakalama ekibi görev yapacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan kurban satış yerinde ambulans hazır bulunacak.

(İHA)