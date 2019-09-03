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Kullanım süresi geçmiş gıda ürünlerine yeni tarihli etiket yapıştırmışlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da okul çevresindeki iş yerlerine yönelik yapılan gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ve üzerine yeni üretilmiş gibi etiket yapıştırılmış 6 bin 423 ürün ele geçirildi.

Genel 03.09.2019, 09:55 03.09.2019, 12:05
Kullanım süresi geçmiş gıda ürünlerine yeni tarihli etiket yapıştırmışlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da okul çevresindeki iş yerlerine yönelik yapılan gıda denetiminde son kullanma tarihi geçmiş ve üzerine yeni üretilmiş gibi etiket yapıştırılmış 6 bin 423 ürün ele geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün "İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin" talimatı üzerine zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi, okul çevrelerinde yer alan bakkal ve büfe tarzı işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimleri yaka kamerasıyla kayıt altına alan ekipler, satışı yapılan ürünleri tek tek kontrol etti.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, 6 yıl önce üretilen ve son kullanma tarihi geçmiş paket şekerleme, gofret, bisküvi ve çikolata gibi gıdaların bulunduğu 6 bin 423 ürünün paketine yeni üretilmiş gibi etiket yapıştırıldığını tespit etti.

Ürünlere el koyan ekipler, daha sonra iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

#çikolata #denetleme #gıdü ürünü #Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi #şekerleme #zabıta
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