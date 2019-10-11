Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplanıyor
- Her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ay Hatay'da toplanacak
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) bu ay ki toplantısını Hatay'da yapacak.
KSPK'den yapılan açıklamaya göre, kurul her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde gerçekleştirecek.
Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin ikincisi, 14 Ekim'de Hatay'da yapılacak.
Toplantı sonrasında KSPK üyeleri Hatay'da yer alan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında incelemelerde bulunacak.
Hatay Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya KSPK üyelerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, rektörler ve Hatay'ın yerel kültür ve sanat temsilcilerinin de katılması planlanıyor.
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