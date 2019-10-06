Kültür ve Turizm Bakanlığından "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"
- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak amacıyla 7-8 Ekim'de Karabük'te "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" düzenlenecek
ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak, eğitim modelleri, kurumlararası iş birliği, materyal seçimi ile aile destek programları ve düzenlenecek etkinlikleri ele almak üzere Karabük'te "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı" gerçekleştirilecek.
Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 7-8 Ekim'de düzenlenecek çalıştayda, bebeklerin erken yaşta kitapla tanışması ve ilerleyen yaşlarda aktif kütüphane kullanıcısı olmalarını sağlayacak öneriler masaya yatırılacak.
Türkiye'deki bebek kütüphanelerinin sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, bebek ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeyi, çekirdekten yetişen kütüphane bilinci oluşturmayı hedefliyor.
Bebek kütüphanelerinde, halk kütüphanelerinin koleksiyonundaki, bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar, dokunmatik kitaplar gibi materyaller bulunuyor.
Çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin de düzenlendiği miniklere özel bu mekanlarda sunulan okul öncesi ve okul çağına yönelik faaliyetler ile çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlanıyor.
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