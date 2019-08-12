Kurban kelleleri demirci ustaları tarafından ütülüyor
Kilis’te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derisindeki tüylerinden arındırılma işlemi kor ateşte demirci ustaları tarafından yapılıyor. Kelle Ütme adı verilen bu işlem ustalar için yeni bir kazanç kapısı olurken, yıllardır süren gelenek de sürdürülmüş oluyor.
Kilis’te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derisindeki tüylerinden arındırılma işlemi kor ateşte demirci ustaları tarafından yapılıyor. Kelle Ütme adı verilen bu işlem ustalar için yeni bir kazanç kapısı olurken, yıllardır süren gelenek de sürdürülmüş oluyor.
Kilisli demirci ustalarından Uğur Çiftçi, Kurban Bayramı’nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "Yılda sadece Kurban Bayramı’nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 20 TL karşılığında ütüyoruz. Bu yıl işler önceki yıllara oranla yüzde 50 oranında düştü. Ev hanımları apartmanda kurbanların kellelerini ütemediği için bize getiriyorlar. Zaten yılda bir gün kelle ütüyoruz” diye konuştu.(Mehmet Ali Dağ/İHA)
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