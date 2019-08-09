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Kurban pazarında yoğunluk

Niğde’de kurban pazarı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.

Genel 09.08.2019, 18:07
Kurban pazarında yoğunluk
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Niğde’de kurban pazarı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanlar bin 100 ile bin 800 lira, büyükbaş ise 6 bin ila 20 bin arasında alıcı buluyor. Niğde Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar satılırken, çok çekişmeli pazarlıklar da yaşanıyor. Hayvan satıcıları fiyatların değişmediğini geçen yılla aynı olduğunu ve bunun bile ucuz olduğunu savunurken, alıcılar da fiyatların pahalı olduğundan dert yanıyor.

Büyükbaş Hayvan Satıcısı Ali Vertaç, “2011 de kurban bin 500 alıyordu şimdi bin 100’e alıyor. 2001’de yem 20 liraydı şimdi 100 lira oldu. Çok mağduruz” şeklinde konuştu.

Diğer bir üretici Mustafa Topaç ise, “Bu sene şikayetçiyiz. Para kazanamıyoruz. Müşterinin istediğine veriyoruz. Geçen seneki fiyatlardan düşük bu sene. Maliyetler yüksek fiyatlar düşük” dedi.

(Yasin Esen/İHA)
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