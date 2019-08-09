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Kurban pazarında yoğunluk
Niğde’de kurban pazarı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.
Genel 09.08.2019, 18:07
Niğde’de kurban pazarı yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlendi.
Büyükbaş Hayvan Satıcısı Ali Vertaç, “2011 de kurban bin 500 alıyordu şimdi bin 100’e alıyor. 2001’de yem 20 liraydı şimdi 100 lira oldu. Çok mağduruz” şeklinde konuştu.
Diğer bir üretici Mustafa Topaç ise, “Bu sene şikayetçiyiz. Para kazanamıyoruz. Müşterinin istediğine veriyoruz. Geçen seneki fiyatlardan düşük bu sene. Maliyetler yüksek fiyatlar düşük” dedi.(Yasin Esen/İHA)
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