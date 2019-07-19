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“Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf çeken 9 kişi sınır dışı edildi
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kürdistan” yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.
GENEL 18.07.2019, 23:33
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara-Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin “Kürdistan” yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.(İHA)
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