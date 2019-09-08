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Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.Gültepe Mahallesi'de koyunların olduğu bir ahıra gece yarısı kurtlar girdi.Gelen seslere uyanan ahır sahibi Hasan Ötüş, bazı koyunlarının...
Genel 08.09.2019, 15:40 08.09.2019, 16:16
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 15 koyun telef oldu.
Gültepe Mahallesi'de koyunların olduğu bir ahıra gece yarısı kurtlar girdi.
Ahırdan kaçan koyunları toplayan Ötüş, 15 koyunun telef olduğunu 45 koyunun da çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi.
Büyük üzüntü yaşayan Ötüş, geçimini hayvancılıkla sağladığını, koyunlarından 10'unun da kayıp olduğunu söyledi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin yaralı koyunlarını kontrol ettiğini belirten Ötüş, onların da birçoğunun yaşayamayacak durumda olduğunu anlattı.
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