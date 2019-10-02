Kuş yemini korumak için

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde çiftçiler, tarladaki beyaz darıları kuşlardan korumak için kendi yaptıkları "torpil tabancası"yla gece gündüz nöbet tutuyor.

Bölgenin tarım merkezlerinden Sağlık Ovası'ndaki çiftçiler, darılarını kuşlardan korumak için korkuluk, tüplü ses bombası ve manyetik bantlar gibi eski yöntemlerden sonuç alamayınca son çare olarak, yüksek ses özelliğine sahip olan ve kuşlara zarar vermeden sadece uzaklaşmalarını sağlayan "torpil tabancası" yaptı.

Çiftçiler, demir su borusundan yaptıkları "torpil tabancası"yla nöbet tutarak, kuşların ürünlerine zarar vermesine engel olmaya çalışıyor.

- "Bu tabanca, kuşlara zarar vermiyor"

Türkoğlu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha çok kuş yemi olarak değerlendirilen beyaz darının Sağlık Ovası'nda yetiştirildiğini söyledi.

Protein bakımından oldukça zengin olan ve pazar sıkıntısı yaşanmadığı için çiftçiler tarafından tercih edilen beyaz darının yaklaşık 15 bin dekar alanda yetiştirildiğini ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Yıllık yaklaşık 15 bin ton kuş yemi üretiyoruz. Üretilen yemler, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Bunun yanında komisyoncular aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor. Yurt içi ve yurt dışından önemli talep gören ürün, çiftçimiz için de önemli bir gelir kaynağı ancak ürünün tek talibi tüccarlar değil, yabani kuşlar da talipliler arasında. Ürünleri onlardan korumak için çiftçilerimiz gece gündüz nöbet tutmak zorunda. Geleneksel yöntemlere alışmışlar, çocuklar tenekelere vuruyorlar, tarlalara korkuluklar dikiyoruz ancak bir sonuç alamıyoruz. Son çare olarak çiftçilerimiz torpil tabancasını icat etti. Şimdilik bir sorun yok. Bu tabanca, kuşlara zarar vermiyor, sadece korkutuyor."

Çiftçilerden Mahmut Polat ise beyaz darının kuş yemi olarak kullanıldığını ve besin değerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu kuş yemi bu bölgede son dönemlerde yetişen önemli bir ürünümüz ancak yabani kuşlar bu darıyı çok sevdiğinden başımız onlarla belada. Kuşları uzaklaştırmak için kendi imkanlarımızla bir torpil tabancası icat ettik. Şimdilik kuşları uzaklaştırmayı başardık ancak bu kuşlar da bizim için önemli. Bundan dolayı zarar vermeden uzaklaştırıyoruz. Bu ürünün daha çok üretilmesi ve pazarda daha çok yer bulması için yetkililerden destek istiyoruz." diye konuştu.

- "Maksadımız kuşları öldürmek değil, tarlamızı korumak"

Çiftçi Osman Demir de yabani kuşların ürünlere ciddi anlamda zarar verdiğini ifade ederek, mecburen nöbet tutuklarını anlattı.

Arkadaşlarla beraber değişimli olarak belirli saatlerde beklediklerini ifade eden Demir, "Maksadımız avlanmak veya onları öldürmek değil, tarlamızı korumak. Tüplü ses bombası ile kuşları korkutmayı denedik. Evde ne kadar eski kaset varsa söküp manyetik bantlarla tarlaları süsledik, poşet astık, çok başarılı olamadık. Sonunda biz de böyle bir tabanca icat ettik ve başarılı olduk." dedi.