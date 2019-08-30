Son Dakika
Uyuşturucu tacirleri Dük’ten kaçamadı
Ankaragücü, Kasımpaşa’yı tek golle geçti
Quaresma Kasımpaşa’da ilk maçına çıktı
Antalya’da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yemen’de bomba yüklü motosiklet patladı: 14 ölü
İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
İlk yarıyı Ankaragücü üstün bitirdi
Cinayet şüphelisi polise yakalanmamak için intihar etti
İlk yarıda tek gol var

Kuşadası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Aydın’ın Kuşadası açıklarında 1 saat 42 dakika arayla 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası Körfezi son 1 saat 42 dakika içinde büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 9 deprem meydana geldi.

Genel 30.08.2019, 20:57
Kuşadası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
banner63

Aydın’ın Kuşadası açıklarında 1 saat 42 dakika arayla 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası Körfezi son 1 saat 42 dakika içinde büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 9 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 18.38’de Ege Denizi’nde 4.4. büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde bir deprem ile sallanan Kuşadası Körfezi’nde Saat: 20.21’de yine 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası açıklarında ve Yunanistan’ın Sisam adasının güneyinde 7.19 kilometre derinlikte meydana gelen ikinci deprem de Kuşadası ve Sisam adasının yanı sıra Kuşadası Körfezi’ne kıyısı olan İzmir’in ilçelerinde de hissedildi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem korkuya neden oldu.

Bu arada AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi’nde 18.43 ile 20.21 saatleri arasında büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen toplam 9 deprem meydana geldi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 30 Ağustos 2019
İmsak 04:38
Güneş 06:07
Öğle 12:54
İkindi 16:36
Akşam 19:32
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@