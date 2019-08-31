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Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı

Kuşadası Körfezi’nde peş peşe 4.4 büyüklüğündeki iki ayrı depremin ardından bu kez 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası açıklarında 18.38’den itibaren değişik büyüklüklerde 12 deprem meydana geldi.

Genel 30.08.2019, 23:55 31.08.2019, 00:37
Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
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Kuşadası Körfezi’nde peş peşe 4.4 büyüklüğündeki iki ayrı depremin ardından bu kez 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası açıklarında 18.38’den itibaren değişik büyüklüklerde 12 deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.38’de 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 saat içerisinde aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 12 deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 23.15’de merkez üssü Kuşadası açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası Körfezi’nde denizin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kuşadası ve çevresinden de hissedildi. AFAD verilerine göre bu son deprem ile birlikte Kuşadası Körfezi’nde aynı bölgede büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen deprem sayısı ise 12’ye yükseldi. Beşik gibi sallanan Kuşadası Körfezi’nde 18.38’de 4.4, itibaren 4.4 ile 19.23’te 3.6 ve saat 20.21’de 4.4 büyüklüğündeki depremler, 23.15’deki 3.6 şiddetindeki depremle sürdü ve Kuşadası ve çevresinde oturanları endişelendirdi.

(Zafer Hacısalihoğlu/İHA)

#deprem #Kuşadası Körfezi #kuşadası
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