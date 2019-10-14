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Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 14.10.2019, 10:46 14.10.2019, 13:25
Kuşadası'nda 93 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında 2 lastik botu durdurdu.

Yunan adalarına geçmek istedikleri tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 47'si Afganistan, 46'sı Suriye uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#sahil güvenlik #lastik bot #kuşadası #düzensiz göçmen
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