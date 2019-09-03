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Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki...

Genel 03.09.2019, 12:29 03.09.2019, 14:40
Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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