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Kütahya'da tilki kurtarma operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tarladaki bir kuyuya düşen tilki ekiplerce kurtarıldı.

Genel 11.10.2019, 12:21 11.10.2019, 12:29
Kütahya'da tilki kurtarma operasyonu
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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tarladaki bir kuyuya düşen tilki ekiplerce kurtarıldı.

Kızılbük köyü yakınlarında köpeklerden kaçan bir tilkinin tarladaki kuyuya düştüğünü fark eden çoban Süleyman Aksoy, tilkinin kurtarılması için "112 Acil Çağrı Merkezi"nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine söz konusu bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünden bir görevli, merdivenle yaklaşık 7 metrelik kuyuya inerek, yaralanan tilkiyi önce uyuşturucu iğneyle uyuttu.

Daha sonra kuyudan çıkarılan tilki, tedavi edilmek üzere Kütahya Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

Tilkinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#tilki #Tavşanlı #operasyon #kütahya #Kurtarma
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