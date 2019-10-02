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Kuzenini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

- Kayseri'de tabancayla yaraladığı kuzenini, kendi aracıyla hastaneye götürürken bir kez daha ateş ederek öldüren sanık, "kasten öldürme" ve "6136 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Genel 02.10.2019, 16:25
Kuzenini öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuzenini öldüren sanığa, "kasten öldürme" ve "6136 sayılı Yasa'ya muhalefet" suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Ahmet Karslı ve öldürülen Tufan Dinçer'in müşteki eşi Zehra Dinçer ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Karslı'nın olayın ardından gizlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık Yunus Eren ise duruşmaya katılmadı.

Savcının, mütalaasında sanık Karslı'nın, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından söz verilen müşteki avukatı, sanığın bu suçtan değil, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki Zehra Dinçer de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Karslı ise "Yaptığım hata, pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi istemiyorum." dedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Karslı'ya, "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan ise 2 yıl olmak üzere toplam 20 yıl ve bin 200 lira adli para cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, sanık Eren'e ise "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Kararın ardından müşteki Dinçer, "4 çocuğumu babasız bıraktın, katil" diyerek sanık Karslı'ya tepki gösterdi.

- Olay

Melikgazi ilçesinde eski Kayseri Oto Galericiler Odası Başkanı Ahmet Karslı ile Tufan Dinçer (44) arasında 13 Haziran'da, alacak meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Tabancayla Dinçer'i yaralayan Karslı, yaralıyı kendi aracıyla Kayseri Devlet Hastanesinin acil servisine götürmüştü. Karslı'nın hastane yolunda bir el daha ateş ettiği Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Karslı ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

#hapis cezası #kayseri #kuzenini öldüren sanık
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