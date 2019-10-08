Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.
Genel 08.10.2019, 09:59 08.10.2019, 10:31
ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.
Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Gökçeada'dan saat 11.00'de, Kabatepe'den saat 13.00'de gerçekleştirilecek seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer hatlarda ulaşımın normal seyrettiğini duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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