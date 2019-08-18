Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)