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Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak’ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 18.08.2019, 11:46 18.08.2019, 12:04
Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Kuzey Irak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak’ın Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

(İHA)

#metina bölgesi #2 terörist etkisiz hale getirildi #Kuzey Irakta 2 terörist #kuzey ırak
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