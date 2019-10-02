Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri
- Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: "Kuzey Kore, sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne iki füze fırlattı"
Genel 02.10.2019, 04:10 02.10.2019, 07:21
KUALA LUMPUR (AA) - Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne iki füze fırlattığı bildirildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.
Füzelerin türünü tespit edemeyen Güney Kore ordusu yetkilileri, olası yeni bir füze denemesine karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.
Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.
Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.
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