Kuzey Kore'nin "güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği" iddiası
ANKARA (AA) - Kuzey Kore yönetiminin ülkenin batısında, Japon Denizi sahilindeki Sinpo Güney Tersanesi'nde güdümlü füze kapasitesine sahip bir denizaltı inşa ettiği iddia edildi.Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası ve Stratejik...
ANKARA (AA) - Kuzey Kore yönetiminin ülkenin batısında, Japon Denizi sahilindeki Sinpo Güney Tersanesi'nde güdümlü füze kapasitesine sahip bir denizaltı inşa ettiği iddia edildi.
Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası ve Stratejik Etütler Merkezine (CSIS) bağlı "Paralel Ötesi" internet sitesinin yayımladığı uydu fotoğraflarında, Sinpo Güney Tersanesi'nde bir güdümlü füze yapımına ve olası test çalışmalarına ilişkin hazırlıklara dair kanıtlar bulunduğu ileri sürüldü.
CSIS uzmanları, fotoğraflardaki bulguların, Kuzey Kore medyasında temmuzda Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yeni inşa edilen denizaltıyı ziyaret ettiğine dair haberleri doğruladığını belirtti.
Ancak uzmanlar, kanıtların denizaltının henüz denize çıkabilecek aşamada olup olmadığı ve ne kadar sürede hazır olacağına dair yeterli ipucu sağlanamadığının altını çizdi.
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