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Kuzey Kore'nin "güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği" iddiası

ANKARA (AA) - Kuzey Kore yönetiminin ülkenin batısında, Japon Denizi sahilindeki Sinpo Güney Tersanesi'nde güdümlü füze kapasitesine sahip bir denizaltı inşa ettiği iddia edildi.Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası ve Stratejik...

Genel 29.08.2019, 12:44
Kuzey Kore'nin
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ANKARA (AA) - Kuzey Kore yönetiminin ülkenin batısında, Japon Denizi sahilindeki Sinpo Güney Tersanesi'nde güdümlü füze kapasitesine sahip bir denizaltı inşa ettiği iddia edildi.

Merkezi Washington'da bulunan Uluslararası ve Stratejik Etütler Merkezine (CSIS) bağlı "Paralel Ötesi" internet sitesinin yayımladığı uydu fotoğraflarında, Sinpo Güney Tersanesi'nde bir güdümlü füze yapımına ve olası test çalışmalarına ilişkin hazırlıklara dair kanıtlar bulunduğu ileri sürüldü.

Fotoğraflarda, "SSB" sınıfı güdümlü füze kapasitesine sahip denizaltının üretimi ve testleri için kullanılan hangar, mavna, yapım ve döküm atölyeleri, test rampaları, bakım alanları, iskeleler ve destek tesisleri olduğu iddia edilen yapıların işaretlendiği görülüyor.

CSIS uzmanları, fotoğraflardaki bulguların, Kuzey Kore medyasında temmuzda Devlet Başkanı Kim Jong-un'un yeni inşa edilen denizaltıyı ziyaret ettiğine dair haberleri doğruladığını belirtti.

Ancak uzmanlar, kanıtların denizaltının henüz denize çıkabilecek aşamada olup olmadığı ve ne kadar sürede hazır olacağına dair yeterli ipucu sağlanamadığının altını çizdi.

#güdümlü füze denizlatısı #kuzey kore #Paralel Ötesi #Uluslararası ve Stratejik Etütler Merkezi (CSIS)
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